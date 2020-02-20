Разные версии «необычной» находки выстраивают приморцы

В Находке в озере Рица очевидцы обнаружили необычную находку, сообщают «Вести:Приморье».

На фото, опубликованном instagram, видно автомобиль. Вернее, то, что от него осталось. Складывается ощущение, что находился он там довольно таки продолжительное время. Стекла разбиты или вообще отсутствуют, машина помята, номеров нет.

Приморцы стали выстраивать свои версии по поводу такой находки.

Вероятно, кто-то вспомнит, что когда-то был владельцем этого «железного коня»

«Возможно потоп был и унесло машину, хотя номеров не видно», «Угнали скорее всего», «Не он первый, не он последний», «Блин в двух шагах так интересно, а я тут в госпитале валяюсь, на улице уже почти две недели не был», «Это рыбаки походу утопили по весне, там где-то ещё есть машины», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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