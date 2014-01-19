Две разные версии: полиция выясняет, как утонул внедорожник

В дежурную часть отдела МВД России по городу Находке поступило сообщение 50-летнего мужчины о том, что похитили его автомашину "Хонда ЦРВ" и утопили в озере Рица. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские установили, что накануне похищения владелец автомашины употреблял спиртные напитки со своим знакомым.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г. Находке, сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего молодого человека, который пояснил, что владелец "Хонды" сам дал ему ключи от машины, чтобы он съездил за добавкой алкоголя в магазин. Однако мужчина решил не ограничиваться поездкой в алкомаркет, отправился в сторону набережной на озере Рица, где не справился с управлением и утопил внедорожник.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Назначено проведение ряда исследований.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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