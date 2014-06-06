Жизнь круто изменилась: Банковскую тайну узнал приморец в погонах

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего судебного пристава-исполнителя, незаконно собиравшего сведения, составляющие банковскую тайну, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя. Он обвиняется в совершении преступлений сбор незаконным способом сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну и превышение должностных полномочий.

По версии следствия, в октябре 2019 года фигурант занимал должность судебного пристава-исполнителя Отдела судебных приставов по Ленинскому и Фрунзенскому районов Владивостокского городского округа УФССП России по Приморскому краю, отметили в пресс-службе ведомства.

По просьбе своего знакомого с целью получения сведений о финансовом состоянии организации, занимающейся сдачей в аренду нежилой недвижимости, он изготовил подложное требование от имени начальника отдела судебных приставов-исполнителей, подделав в документе подпись.

После чего направил требование в кредитную организацию для получения сведений о движении денежных средств по банковскому счету компании.

Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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