Ждет суда: приморец пытался выведать коммерческую тайну
Прокуратура края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя города Владивостока. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ (покушение на собирание сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности).
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на прокуратуру края, в июне 2020 года обвиняемый изготовил от имени управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе требования о предоставлении сведений и документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности, и направил их в адреса ряда компаний, работающих в сфере торгового оборота рыбной продукции.
Изготовленные от имени надзорного ведомства документы были схожи по форме и реквизитам с оригинальными требованиями прокуратуры.
Запрашиваемые информация и документы содержали сведения, составляющие коммерческую, банковскую и налоговую тайны.
Однако получить данные сведения фигурант не смог, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Фигурант уголовного дела вину в совершении инкриминируемого ему деяния признал полностью, в содеянном раскаялся.
Уголовное дело направлено в Первореченский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
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