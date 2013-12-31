Прикрывался прокуратурой: коммерческая тайна предприятия «не открылась» жителю Владивостока
В Приморье возбуждено уголовное дело о покушении на собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, сообщают «Вести:Приморье».
Прокуратурой Приморского края по поручению управления Генеральной прокуратуры Р в ДФО организовано проведение проверки по обращениям коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей о незаконном истребовании документов, содержащих коммерческую тайну.
Установлено, что от имени окружной прокуратуры в адрес субъектов предпринимательства поступили требования о предоставлении сведений и документов, касающихся финансово-хозяйственной деятельности.
Усомнившись в подлинности требований, руководители организаций обратились в прокуратуру.
Изготовленные от имени надзорного ведомства запросы подражали по форме и реквизитам оригинальным требованиям прокуратуры, в том числе с имитацией подписи руководителя прокуратуры и указанием вымышленного исполнителя.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по ПК возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 183 УК РФ (покушение на собирание сведений, составляющих коммерческую тайну, незаконным способом, совершенное из корыстной заинтересованности).
В настоящее время подозреваемый установлен, им оказался житель г. Владивостока. По делу выполняются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств совершенного преступления.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в прокуратуре края.
Комментировать: