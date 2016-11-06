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Люди в буденовках и с флагами замечены на улицах Владивостока

Люди в буденовках и с флагами замечены на улицах Владивостока

Постоянный подписчик whatsapp «Вести:Приморье» прислал фото людей, которые прошли по проспекту 100-летия Владивостока с красными развивающимися флагами. На головах у них были буденовки.

Вероятно, так граждане решили вспомнить о празднике, который отмечали в прошлом столетии - День 7 ноября.

Напомним, более ста лет назад в России произошла Октябрьская революция. Долгое время 7 ноября было национальным праздником: проходили парады, демонстрации, объявлялся выходной. День Великой Октябрьской социалистической революции, который отмечали 7 ноября, был главным государственным праздником в СССР в 1918—1991 годах.

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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