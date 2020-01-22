ДТП по пути на остров Русский: собирается пробка

По дороге на остров Русский собирается пробка, сообщали постоянный подпискичи «Вести:Приморье».

Автор видео отмечает, движение замедленно. Машины притормаживают, пытаются объехать участок, где столкнулись два автомобиля - Nissan X-Trail и Toyota Prius. Скорее всего, причиной является несоблюдение дистанции.

Детали аварии уточняются.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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