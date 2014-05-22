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От школы до кладбища: известный журналист рассказал о дистанционном обучении

От школы до кладбища: известный журналист рассказал о дистанционном обучении

Источник фото: pixabay.com

Журналист Алексей Венедиктов считает полезным введение дистанционного образования для учеников старших классов. Он отмечает, переход на удаленное обучение поможет снизить рост заболевания коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

Венедиктов в своем Telegram-канале отмечает, что дистанционное обучение не лучшая форма для получения новых знаний, но на данном этапе другого выбора нет. «Но какой выбор? Между домашним обучением и ростом заболеваемости пожилых родственников. Грубо говоря, между дистанционным обучением и кладбищем для пожилых родственников», — считает журналист.

Венедиктов пояснил, что считает учащихся старших классов «очень активной социальной группой». Именно в таких группах, по его мнению, быстро передается вирус. Журналист уверен, что дистанционное обучение должно сохраняться, чтобы не заболели люди из зоны риска.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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