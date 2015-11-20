Новости Общество Происшествия
Сегодня, 16:22

Хакер назвал три простых способа защититься от звонков мошенников

Хакер назвал три простых способа защититься от звонков мошенников

Источник фото: pixabay.com

Полностью защититься от звонков мошенников у россиян не получится. Однако есть три способа себя обезопасить, их в разговоре с ura.ru назвал хакер Александр Варской, сообщают «Вести:Приморье».

Установить на телефон приложения, позволяющие получить информацию о том, кто звонит. «Сейчас есть неплохой набор приложений, который позволит при звонке получить информацию, кто примерно звонит. Мы в ближайший год придем к каким-то хорошим наполненным базам», — сказал Варской.

Не следует перезванивать на неизвестные номера. «Я, как гражданское лицо, с этим сталкиваюсь. Мне вспоминается американская уловка такая была, платные номера. Не знаю, существуют ли они у нас сейчас. Смысл в том, что вы перезваниваете на этот номер, и, может быть, попадаете на какой-то определенный тариф или включается счетчик», — пояснил Варской.

Размещение личного номера телефона в соцсетях повышает шанс того, что вам позвонят мошенники. Однако даже это не сможет до конца обезопасить от нежелательных звонков, отметил Варской, поскольку технические возможности позволяют обзванивать номера по порядку цирф.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук заявил, что звонками мошенники пытаются выявить наиболее психологически податливых людей. Для этого они звонят и кладут трубку до того, как человек ответит, отметил он

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

"Вести: Приморье" в Instagram —
подпишитесь на самые актуальные и интересные новости!

Загрузка...

Ранее по теме