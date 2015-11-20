Хакер назвал три простых способа защититься от звонков мошенников

Полностью защититься от звонков мошенников у россиян не получится. Однако есть три способа себя обезопасить, их в разговоре с ura.ru назвал хакер Александр Варской, сообщают «Вести:Приморье».

Установить на телефон приложения, позволяющие получить информацию о том, кто звонит. «Сейчас есть неплохой набор приложений, который позволит при звонке получить информацию, кто примерно звонит. Мы в ближайший год придем к каким-то хорошим наполненным базам», — сказал Варской.

Не следует перезванивать на неизвестные номера. «Я, как гражданское лицо, с этим сталкиваюсь. Мне вспоминается американская уловка такая была, платные номера. Не знаю, существуют ли они у нас сейчас. Смысл в том, что вы перезваниваете на этот номер, и, может быть, попадаете на какой-то определенный тариф или включается счетчик», — пояснил Варской.

Размещение личного номера телефона в соцсетях повышает шанс того, что вам позвонят мошенники. Однако даже это не сможет до конца обезопасить от нежелательных звонков, отметил Варской, поскольку технические возможности позволяют обзванивать номера по порядку цирф.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук заявил, что звонками мошенники пытаются выявить наиболее психологически податливых людей. Для этого они звонят и кладут трубку до того, как человек ответит, отметил он

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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