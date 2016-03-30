Сразу сбрасывайте звонок: кризис играет на руку мошенникам

В период кризиса и нестабильной ситуации вероятность таких звонков доверчивым гражданам от мошенников увеличивается. Об этом рассказал эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрий Янин. Эксперт рассказал заявил РИА Новости, как правильно реагировать на звонки из банков и не стать жертвой мошенников, сообщают «Вести:Приморье».

"Любой звонок из банка лучше не принимать. Это не может быть служба безопасности, которая, как правило, занимается более серьезными делами и не отслеживает списание по картам. Как только услышите, что с вами говорит представитель банка, сразу сбрасывайте звонок. Таким образом вы не купите навязанную услугу и не станете жертвой мошенников, представившихся службой безопасности", — посоветовал Янин.

Собеседник агентства рассказал, что позвонившая "служба безопасности" может попросить раскрыть номера карт, коды или попросить ввести их на непроверенных сайтах. В таком случае высока вероятность того, что на другом конце провода сидят мошенники, и в сложившейся ситуации лучше всего будет положить трубку и связаться с банком по номеру телефона, который указан на банковской карте или на сайте банка.

Эксперт считает, что наиболее уязвимые слои населения для такого вида мошенничества — "это наши родители", и чтобы их защитить, можно установить лимиты по операциям по карте.

"Установка лимитов бесплатна, а такие ограничения позволят вам защититься от списания на большие суммы. То есть, если вы станете жертвой мошенничества, вы потеряете не всю сумму, которая есть на карте, а только в рамках установленного лимита", — заключил эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru