Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

Специалисты Роспотребнадзора разработали памятку для граждан с описанием часто встречающихся случаев мошенничества, которые используются в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, сообщают «Вести:Приморье». Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства, отмечает pnp.ru.

«В памятке содержится информация о схемах, которые часто используют мошенники, в том числе, новые методы обмана в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а также рекомендации как не стать жертвой мошенников», — говорится в сообщении.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека предупреждает, что при получении СМС о банковском переводе, которого человек не совершал, самостоятельно возвращать средства не следует. Нужно позвонить в банк по официальному номеру, который указан на карте. Кроме того, нельзя никому сообщать логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС и данные карт. «Не совершайте никаких операций с картой или счетом, если вам диктуют действия по телефону или в чате; прервите разговор и сами перезвоните в банк по официальному номеру и уточните информацию», — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

В памятке отмечается, что необходимо быть крайне внимательными и осторожными при переходе по ссылкам и при звонке по номеру телефона, указанным в получаемых от банка сообщениях, следует убедиться, что отправитель — именно ваш банк.

«Если ваш друг или родственник просит срочно перевести деньги, особенно другому человеку, задайте несколько личных вопросов и убедитесь, что вы общаетесь не с мошенником, а лучше — перезвоните человеку по тому номеру, который сохранен у вас в записной книжке», — говорится в памятке.

В ведомстве также рекомендуют не соглашаться на сомнительные предложения заработать деньги, принять участие в проекте с обязательным первоначальным взносом или быстрым авансом за еще не сделанную работу, и проверять информацию о благотворительных акциях на официальных страницах известных благотворительных организаций.

«Помните: работники банка никогда не запрашивают коды безопасности, логины и пароли от банковских приложений, коды из СМС», — подчеркнули в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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