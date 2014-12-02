Высокая должность помогла обогатиться на 800 тысяч жителю Приморья

Прокурор направил в суд уголовное дело в отношении бывшего руководителя научного института, злоупотреблявшего должностными полномочиями, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Фрунзенского района г. Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя краевой столицы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов организации).

По версии следствия, сотрудник научно-исследовательского института, исполнявший с июля 2018 года по октябрь 2019 года обязанности директора учреждения, с целью личного обогащения ежемесячно незаконно назначал себе стимулирующие надбавки, отметили в пресс-службе ведомства.

В результате таких действий бюджетному учреждению причинен ущерб на сумму более 800 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В настоящее время уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

В судебном заседании будет решен вопрос о предъявлении гражданского иска о возмещении ущерба.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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