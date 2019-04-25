Олег Кожемяко: кризис вокруг ВМТП преодолен

Социальные гарантии перед сотрудниками Владивостокского морского порта (ВМТП) закрепят соглашением с профсоюзами и Правительством Приморья. Обсудить текущую ситуацию с основным активом группы FESCO, пути ее урегулирования и планы по развитию предприятия Губернатор Приморского края Олег Кожемяко пригласил первого заместителя гендиректора Госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова в понедельник, 9 ноября, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу правительства Приморского края.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в заседании Правительственной комиссии, в ходе которого решался вопрос о назначении управляющей компании Владивостокского морского торгового порта. Госкорпорация «Росатом» – одна из крупнейших компаний страны, в ней работают почти 270 тысяч человек.

По словам Кирилла Комарова, Росатом сейчас формирует с FESCO отношения стратегического партнерства. При этом в качестве управляющей в порт делегируют одну из компаний госкорпорации.

«ВМТП – серьезное предприятие со своими традициями и стабильным коллективом. Сейчас мы формируем костяк управленцев с упором на местные кадры, уже работающие в порту. Наша задача – решать не только производственные вопросы, но и увеличить налоги в бюджеты, выполнять все социальные обязательства», – отметил он.

По итогам встречи стороны договорились сформировать «дорожную карту» по всем приоритетным направлениям развития одного из ведущих приморских предприятий.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас главная задача – наладить стабильную работу ВМТП после смены руководства.

«У порта FESCO появилась новая надежная управляющая компания. Это решение положило конец затянувшемуся кризису на предприятии. Необходимо подписать соглашение с профсоюзами, Правительством Приморского края, чтобы не было сокращений среди рабочих, сохранялась достойная заработная плата. Также важно сохранить поддержку хоккейного клуба “Адмирал”, выполнять социальные программы, все обязательства перед людьми, взятые предыдущим руководством», – обозначил глава региона.

Напомним, что в течение нескольких недель конфликтная смена руководства ВМТП оказывала негативное воздействие на работу одного из крупнейших предприятий региона.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]