Вчера, 18:12
Путин отправил в отставку трех министров и одного полпреда
Президент России Владимир Путин освободил от должности трех федеральных министров и полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УФО), сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайте Президента РФ.
Глава государства подписал указ об отставке министра транспорта Евгения Дитриха, главы Минприроды Дмитрия Кобылкина и руководителя Минстроя Владимира Якушева, который заменит Николая Цуканова на позиции полпреда президента в УФО.
Ранее " Вести:Приморье" сообщали, что Путин реорганизовал правительство России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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