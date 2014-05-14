Жители Артема по-особому «отметили» получение зарплаты

В Артеме возбуждено уголовное дело по факту смерти мужчины, сообщают «Вести:Приморье».

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), по факту насильственной смерти 34-летнего мужчины.

Как установлено в ходе следствия, 7 ноября 2020 года компания из 4 человек в квартире одного из домов г. Артеме Приморского края, получив накануне заработную плату, распивала спиртные напитки. Спустя некоторое время, между двумя участниками застолья: 20-летним подозреваемым и 34-летним потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого подозреваемым были нанесены удары руками и ногами, а также сковородкой и деревянным стулом по голове и телу потерпевшего, причинившие тому тяжкий вред здоровью. Испугавшись содеянного, подозреваемый вызвал врачей скорой медицинской помощи, однако, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, мужчина скончался по дороге в больницу в результате открытой черепно-мозговой травмы, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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