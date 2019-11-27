Житель Артема попытался сжечь собутыльника после ссоры

В Артеме возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью человеку. 19 июня 2020 года в медицинском учреждении в городе Артеме скончался 30-летний мужчина. Причиной смерти явились термические ожоги, сообщают «Вести:Приморье».

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастен 30-летний мужчина. 13 июня 2020 года в районе дома по улице Михайловская в городе Артеме мужчины распивали спиртные напитки и возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу. Потерпевший потерял равновесие и упал. После этого фигурант положил на потерпевшего вещи и поджег их.

В настоящее время решатся вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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