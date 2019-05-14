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Двое на одного: «дружеские» посиделки закончились для приморца смертью

Двое на одного: «дружеские» посиделки закончились для приморца смертью

Источник фото: vmnews.ru


Драка на фоне приема спиртного закончилась смертью для 40-летнего жителя Михайловского района, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

4 февраля 2020 года в медицинском учреждении города Уссурийска от полученных ранее телесных повреждений скончался 40-летний мужчина.  

По данному факту  следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержаны два местных жителя 1997  и 1983 года рождения.   

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и возникла ссора на почве бытового конфликта, в ходе которой подозреваемые нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.   

В настоящее время подозреваемые допрошены, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения по стражу, с участием одного из них проведена проверка показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.  

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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