Двое на одного: «дружеские» посиделки закончились для приморца смертью





Драка на фоне приема спиртного закончилась смертью для 40-летнего жителя Михайловского района, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на СК.

4 февраля 2020 года в медицинском учреждении города Уссурийска от полученных ранее телесных повреждений скончался 40-летний мужчина.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По подозрению в совершении преступления задержаны два местных жителя 1997 и 1983 года рождения.

По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки и возникла ссора на почве бытового конфликта, в ходе которой подозреваемые нанесли потерпевшему множество ударов руками и ногами по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее время подозреваемые допрошены, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения по стражу, с участием одного из них проведена проверка показаний на месте. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru