В Приморье мужчину до смерти избили из-за женщины

21 октября 2019 года в помещении летней кухни на придомовой территории дома на улице Постышева в пгт. Сибирцево обнаружено тело 51-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). По подозрению в совершении данного преступления задержаны двое местных жителей 1986 и 1988 годов рождения.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на СК РФ по Приморскому краю, мужчины вместе употребляли спиртное, между ними возникла ссора из-за женщины, в ходе которой двое гостей нанесли множественные удары руками и ногами хозяину летней кухни. От полученных травм потерпевший скончался.

В настоящее врем проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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