"Так не доставайся ты никому": признание женщины привело к трагедии

27 сентября 2020 года недалеко от дома по улице Авиаторская в селе Воскресенка Спасского района обнаружено тело 33-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде повреждений в области головы и тела. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Как сообщает "Вести: Приморье" соссылкой на СК РФ по Приморскому краю, по подозрению в совершении преступления задержан 44-летний сожитель потерпевшей. Мужчина пояснил, что он часто сорился с потерпевшей. Они не имели постоянного места жительства и злоупотребляли спиртными напитками. 23 сентября 2020 года после распития спирного между ними снова возник конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что уходит от подозреваемого. Мужчина в свою очередь, желая остановить ее, стал наносить ей удары руками и ногами по голове и телу. Через некоторое время после окончания ссоры женщина скончалась от полученных травм.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные экспертизы, решаться вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru