От рук молодого сожителя скончалась пожилая женщина
22 января 2020 года в медучреждении города Артема от травм скончалась 65-летняя женщина, сообщает "Вести: Приморье".
Следствием возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний сожитель потерпевший.
По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс последней множество ударов по голове и тела, отметили в пресс-службе ведомства.
Суд заключил подозреваемого под стражу. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он показал механизм своих действий.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Загрузка...
Ранее по теме
-
09.01.2020 «Ищите женщину»: житель Хасанского района поплатился за любовь
-
08.11.2019 Жителю Приморья проломили табуретом голову на лесозаготовках
-
27.11.2019 Ссора в строительном вагончике оборвала жизнь мужчины
-
10.12.2014 Во Владивостоке мужчину, подозреваемого в гибели девушки-инструктора по конному спорту заключили под стражу
-
14.03.2019 В Находке пьяная ссора привела к убийству
-
05.12.2019 Ревнивец из Артема до смерти избил соперника совком (видео)
Добавить комментарий