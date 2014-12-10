От рук молодого сожителя скончалась пожилая женщина

22 января 2020 года в медучреждении города Артема от травм скончалась 65-летняя женщина, сообщает "Вести: Приморье".

Следствием возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний сожитель потерпевший.

По версии следствия, между мужчиной и женщиной произошёл конфликт, в ходе которого он нанёс последней множество ударов по голове и тела, отметили в пресс-службе ведомства.

Суд заключил подозреваемого под стражу. С его участием проведена проверка показаний на месте, где он показал механизм своих действий.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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