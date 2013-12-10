Стакан и несколько ударов: ссора мужчины и женщины привела к непоправимому

Следственным отделом по г. Артем возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщают «Вести:Приморье».

По версии следствия, 28-летний житель г. Артема, находясь в состоянии алкогольного опьянения по ул. Кирова в г. Артеме Приморского края, в ходе ссоры с 34-летней потерпевшей, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес ей несколько ударов руками в область головы, от которых в результате черепно-мозговой травмы наступила ее смерть.

По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, допрошен подозреваемый, который дал признательные показания, а также свидетели произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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