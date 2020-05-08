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Врач рассказал, какой будет ситуация с коронавирусом в 2021 году

Врач рассказал, какой будет ситуация с коронавирусом в 2021 году

Врач рассказал, как изменится ситуация с инфекцией коронавируса в следующем году, сообщают «Вести:Приморье».

В следующем году коронавирус станет сезонным заболеванием. Будут подъемы заболеваемости, но «чудовищных цифр» удастся избежать. Так считает научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ Максим Гультяев.

«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать. Но с течением времени мы друг к другу приспособимся и будем легче переносить заболевание […] Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — цитирует врача «Радио Sputnik».

Максим Гультяев отмечает, уже в 2021-м Россия встретит COVID «во всеоружии». Граждане будут привиты, сформируется «прослойка» из тех, кто уже переболел. Вакцина, которую разрабатывают в настоящее время, поможет справиться с пандемией.

«Будет не одна, не две, а десятки вакцин, это будут не только наши, но и зарубежные, будет из чего выбирать на любой вкус. Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет», — подчеркнул Гультяев.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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