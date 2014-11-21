«Попал по-крупному»: житель Артема пожалел о новом знакомстве

В отношении жительницы Артема возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством, сообщают «Вести:Приморье».

В дежурную часть отдела МВД России по городу Артему поступило сообщение местного жителя об угоне автомашины Toyota Harrier.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции.

Полицейские установили, что потерпевший познакомился с 30-летней жительницей Артема. После совместной вечерней прогулки, перед тем, как пойти домой, парочка заехала в магазин. В торговом зале между ними произошел конфликт.

Оплатив свои покупки, женщина вышла на улицу. Увидев, что ключ остался в замке зажигания, она завела транспортное средство и уехала.

Ориентировку об угнанном автомобиле получили наряды наружных служб полиции территориальных органов внутренних дел Приморского края, отметили в пресс-службе ОМВД России по городу Артему.

Транспортное средство было обнаружено во Владивостоке. За рулем находилась жительница Артема в состоянии алкогольного опьянения.

Полицейские установили личность правонарушительницы. В 2019 году решением суда она была лишена водительских прав на управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Жительница Артема была доставлена в отдел полиции, где рассказала, что угнала автомобиль, так как ей не понравилось поведение нового знакомого и она хотела его проучить.

Покатавшись, правонарушительница планировала вернуть транспортное средство владельцу.

В отделе дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

В отношении фигурантки уголовного дела избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Полиция напоминает жителям региона о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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