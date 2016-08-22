Прокуратура проверит ситуацию, которая возмутила приморцев в соцсетях

Прокуратура проверит видео, на котором ребенок без верхней одежды гуляет с матерью, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с размещенным в соцсетях видео, где мать гуляет на улице с малолетним ребенком без верхней одежды. При этом сама она и второй ребенок, как следует из видео, одеты в теплые куртки.

Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям матери по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка.

Ранее «Вести:Приморье» сообщали, картина очень взволновала прохожую женщину - автора видео. Она отмечает, что на улице всего +10 градусов, мама одета в куртку, старший ребенок тоже в одежде по сезону. А вот младшенький топает в футболке, шортах и сандалиях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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