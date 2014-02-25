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Прокуратура занялась скандальным видео, на котором видно – мать гуляет с раздетым ребенком

Прокуратура занялась скандальным видео, на котором видно – мать гуляет с раздетым ребенком

Источник фото: pixabay.com

Прокуратура Первореченского района г. Владивостока организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних в связи с размещенным в соцсетях видео, где мать гуляет на улице с малолетним ребенком без верхней одежды. При этом сама она и второй ребенок, как следует из видео, одеты в теплые куртки, сообщают «Вести:Приморье».

Прокуроры проверят исполнение законодательства о несовершеннолетних органами системы профилактики, а также дадут оценку действиям матери по исполнению своих обязанностей по воспитанию ребенка, отметили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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