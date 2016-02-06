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Ситуация абсурдная: в Сети обсуждают видео с «вышедшими на дело» в шапке из 90-х

Ситуация абсурдная: в Сети обсуждают видео с «вышедшими на дело» в шапке из 90-х

Источник фото: pixabay.com

В одном из приморских пабликов было опубликовано видео, на котором видно, как двое мужчин украли в магазине музыкальную колонку, сообщают «Вести:Приморье».

Немного покрутившись в магазине, мужчины, ничего не купив, «дернули» стоявшую на полке у выхода, музыкальную колонку. Вероятно, горе-покупатели не знали, что их снимает камера наблюдения. Сотрудники магазина обратились через Сеть к данным гражданам с пожелнием одуматься и вернуть украденное в магазин.

Однако на этом история не закончилась. Выйдя из этого магазина, мужчины зашли в расположенный рядом. Там они заложили смартфон, при этом оставив свои паспортные данные. И тут же по-тихой забрали ноутбук, лежавший на витрине.

Авторы поста описали ситуацию так: «Данные товарищи 14.11.2020 украли колонку в магазине «РФСЕТЬ». Огромная просьба кто их знает, передать пусть по хорошему придут и оплатят колонку, либо будет написано заявление в правоохранительные органы».

«Насколько нужно быть безмозглым, чтобы под камерами сначала заложить смартфон, оставив паспортные данные, затем тут же схватить ноутбук с витрины. Заявление есть».

Многие обратили внимание, что слишком приметна оказалась шапка у злоумышленника. Может, найдутся свидетели и тоже помогут в поиске этих мужчин.

«Теперь из за камер человеку норковую шапку не носить», «А шапка из 90-х, быстро найдут», «Ни какого помилования! Под народный суд! Либо исправительных работ толчки мыть!», «Когда у людей появятся мозги», «Я же говорил, эта шапка лютая страх и чувство самосохранения теряются!», отметили в комментариях

 

 

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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