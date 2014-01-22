Вкусняшка из магазина взорвалась в руках ребенка

Жительница Владивостока в одном из приморских пабликах рассказала об ужасной ситуации, которая произошла с ее ребенком в магазине, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина пояснила, в магазине на улице Постышева, 23 ребёнок купил конфету. Радость от покупки была недолгой. Конфета взорвалась.

«Ребенок купил конфету, результат - конфета взорвалась. На руководство магазина написано заявление в полицию», - рассказала дама.

Мама ребенка, с которым произошла эта ситуация, сняла на фото прилавок. На нем выложены сладости - шоколад и печенье. Среди всего этого разнообразия была и ручная граната. Как так оказалось пиротехнической изделие? Вероятно, этот вопрос нужно задать продавцу или владельцу магазина.

Естественно, у ребенка не возникло мысли, что это не конфета, а пиротехническое изделие. Кстати, стоимость гранаты стояла в одном ценовом сегменте с другими товарами на витрине.

«Так это не конфета, это пластиковая игрушка, бомбочка. Зачем писать заявление в полицию? Родители не досмотрели», «Конечно взорвалась...это же граната», «А можно поподробнее, что значит конфета взорвалась, как такое возможно?», «Кто сказал что это конфета? Самая настоящая перотехническая бомбочка, максимум что могут впаять руководству это продажа пиротехники несовершеннолетнему. Вопрос в другом, куда смотрели родители», отметили в комментариях.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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