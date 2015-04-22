«Каждого на полтинник»: ситуация в магазине возмутила покупателя

Жительница Владивостока рассказала в одном из instagram аккаутнов о случае, который произошел с ней в магазине города, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина решила обратить внимание граждан, что в магазине, который позиционирует себя как тот, где можно сэкономить на покупках, обманывает покупателей.

«Здравствуйте, пишу вам по ситуации в магазине Экономыч, сегодня я покупала товар в данном магазине и хочу сказать, что ценники не соответствуют ценам на чеке, перец с ценой 289 рублей, они продают на 50 рублей дороже. Администратор не смогла разобраться с вопросом и отправила к руководителю магазина, на что та вообще отказалась продавать товар!!! Ценники не поменяны с 31 октября, сегодня 6 ноября!!! Это каждого покупателя этого товара директор обманул на 50 рублей!!!! Это ни 1 рубль и ни 2, к которым мы уже привыкли, это 50 РУБЛЕЙ С КАЖДОГО ПОКУПАТЕЛЯ за 6 дней!!!! Когда этот барак прекратится!! Неужели нельзя в собственном городе навести порядок и создать комиссии, проверить соответствие ценников и наказать руководителей магазинов!!!! А ещё руководитель этого магазина, сказала о том, что она не знает что такое закон о защите прав потребителей!!! Это как вообще????», отметили автор поста.

Ситуация неприятная. И в ней, скорее всего, должны разобраться компетентные органы. Стоит обратить внимание, что в такие магазины очень часто приходят пенсионеры, в надежде сэкономить.

Мнения в комментариях разделились. Кто-то встал на защиту продавцов и руководства магазина, кто-то уверен, нужна проверка.

«Не имеют права отказать в продаже товара. Ценник - это публичная оферта. Магазин ОБЯЗАН продать по цене, указанной в ценнике. Делаете фото ценника, пишете жалобу на имя руководства. Я так через сайт известной сети делала, когда ценник на пачку кофе отличался на кассе на 130 руб. Просто из принципа.», «афера века ))) такая ерунда в каждом магазине города! Приходит новая поставка новые цены а продавцы люди такие же как все! Привет в том что они не успевают менять ценники а старый товар автоматом по новой цене», «трагедия вселенского масштаба», «Там постоянно такая ***», «Ну так надо было черкануть в книгу отзывов этот момент. Ее проверят органы периодически а вообще делаете фото чека и ценника и в Роспотребнадзор отправляете электронкой, им за это вспенят», «Да это точно я тоже с этим сталкивался в экономе».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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