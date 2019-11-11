В Приморье сотрудники судоверфи «Звезда», которую создаёт консорциум во главе с компанией «Роснефть», получили ключи от новых квартир. Накануне в Большом Камне сдали вторую очередь 6-го жилого микрорайона. 144 квартиры готовы для новоселья.

Важный день для сотрудников судостроительного комплекса «Звезда», можно сказать, что праздник. Четыре жилых дома на Южной официально сданы. Около 300 человек в ближайшее время заедут в свои новые квартиры.

Без преувеличения значимое и долгожданное событие для всей судоверфи. Ключи от квартир сотрудникам вручили на торжественной церемонии. А сразу после - осмотр сданного жилья. Генеральный директор «Звезды» Сергей Целуйко лично осматривал новые квартиры для своих сотрудников.

Сергей Целуйко, генеральный директор ООО «ССК «Звезда»: «Сдача этих четырёх домов — это новый шаг и для судостроительного комплекса «Звезда», и для всего коллектива. У нас ещё строится в шестом микрорайоне первая очередь - ещё 10 домов, вторая очередь — порядка 8 домов, также строятся микрорайон Парковый, Садовый».

Судоверфь «Звезда» строится консорциумом во главе с «Роснефтью». Комплекс создает тысячи рабочих мест и влияет на развитие экономики региона. В Большом Камне работает центр судостроения, который занимается поиском и подготовкой новых кадров. К примеру, Светлана Дергунова вместе с мужем и двумя дочерьми в Приморье переехала из Крыма, где трудилась на судостроительном комплексе «Залив». В июне женщине предложили работу на «Звезде». А в ноябре она уже получила служебную квартиру.

Светлана Дергунова, новосёл: «Это, конечно, очень приятное событие, мы - приезжие. И да, жильё, конечно, было нужно».

Владимир Суханов, муж Светланы Дергуновой, новосёл: «Это уют, в первую очередь, желание обустроить по-своему, мебель поставить, как мы хотим, не съёмная квартира по большей степени».

Обеспечить комплекс профессионалами — одна из главных задач. Этим вопросом занимаются центры занятости по всей стране. Татьяну Моисеенко привлекли из Анучинского района. На заводе женщина будет работать фельдшером. Здравпункт на территории комплекса откроют совсем скоро. Но с его сотрудниками Татьяна успела познакомиться.

Татьяна Моисеенко, новосёл: «Люди на заводе доброжелательные, общительные. Это прекрасно, когда есть возможность жить всей семьёй, и работать. Мы очень рады, нам здесь очень комфортно и уютно».

«Роснефть», строящая «Звезду», активно сотрудничает с приморскими вузами. В рамках этой работы многих выпускников и студентов трудоустраивают на предприятие. Рави Вигнеш — один из них — сейчас он учится на втором курсе магистратуры. В регион переехал из Индии несколько лет назад. А на «Звезде» инженером-конструктором работает всего два месяца. Но уже получил собственное жильё. До этого квартиру приходилось снимать.

Рави Вигнеш, новосёл: «Мне нравится работать здесь, люди добрые, хорошие, они помогут друг другу. Если я что-то не знаю, начальники мне помогают и объясняют. Мне нравится Россия. Почему? Потому что так (смеётся)».

До 2024-го планируют построить ещё почти 6000 квартир для сотрудников «Звезды», и тем самым — полностью обеспечить людей жильём.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]