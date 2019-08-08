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«Радио России: Приморье»: интервью о буднях альпинистов, сложностях и великолепии этого вида спорта

«Радио России: Приморье»: интервью о буднях альпинистов, сложностях и великолепии этого вида спорта

Фото: aisttv.ru

Интервью на «Радио России: Приморье». 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма. В интервью председатель приморской федерации альпинизма и скалолазания - Никита Шаталов рассказал Василию Соколову о буднях, сложностях и великолепии этого, так заманчивого, вида спорта, хобби и просто - образа жизни...


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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