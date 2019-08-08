«Радио России: Приморье»: интервью о буднях альпинистов, сложностях и великолепии этого вида спорта

Интервью на «Радио России: Приморье». 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма. В интервью председатель приморской федерации альпинизма и скалолазания - Никита Шаталов рассказал Василию Соколову о буднях, сложностях и великолепии этого, так заманчивого, вида спорта, хобби и просто - образа жизни...

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]