«Радио России: Приморье»: интервью о буднях альпинистов, сложностях и великолепии этого вида спорта
Интервью на «Радио России: Приморье». 8 августа в мире отмечается Международный день альпинизма. В интервью председатель приморской федерации альпинизма и скалолазания - Никита Шаталов рассказал Василию Соколову о буднях, сложностях и великолепии этого, так заманчивого, вида спорта, хобби и просто - образа жизни...
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Загрузка...
Ранее по теме
-
14.05.2019 «Радио России: Приморье»: Лига ходьбы «Женьшень» — в здоровом теле здоровый дух
-
07.08.2017 Анонс на 8 августа
-
07.08.2016 Анонс на 8 августа
-
30.04.2019 «Радио России: Приморье. Интервью»: студентки, спортсменки и просто красавицы
-
07.08.2019 Анонс на 8 августа
-
14.05.2019 «Радио России: Приморье. Интервью»: Кому достался мир
Добавить комментарий