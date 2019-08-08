"Открытие миров" - в свет вышла аудиокнига приморского писателя Ивана Басаргина
9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. В интервью "Радио России. Приморье" руководитель театральной студии «Окно» Елена Кищик и участница студии «Окно» Кристина Скорикова рассказали о выходе аудиокниги приморского писателя, прозаика Ивана Ульяновича Басаргина «Открытие миров». Беседу ведет Василий Соколов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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