"Открытие миров" - в свет вышла аудиокнига приморского писателя Ивана Басаргина

9 августа отмечается Всемирный день книголюбов. В интервью "Радио России. Приморье" руководитель театральной студии «Окно» Елена Кищик и участница студии «Окно» Кристина Скорикова рассказали о выходе аудиокниги приморского писателя, прозаика Ивана Ульяновича Басаргина «Открытие миров». Беседу ведет Василий Соколов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]