Sirius Blant с альбомом «Homeplace» на «Радио России»
Sirius Blant – это новый проект Александра Половцева (известен по коллективам: HAYS, mescheryakova, Максим СвобоDA).
В официальной группе в "Вконтакте" релиз представлен так:
«Homeplace — это сгусток вдохновения, пришедшего очень внезапно, но зревшего очень долгое время. Альбом полностью написан за одну ночь дома в спальне во Врангеле на основе демо-записей, сделанных во время путешествий по США в 2014-ом и 2017-ом годах, и записан за три дня в спальне съёмной квартиры в Москве. Это то, что так давно хотелось сделать и так давно показать».
Слушаем альбом в 106-ом рейсе «Ледокола» на «Радио России. Приморье».
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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