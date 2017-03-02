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Чубыкин, Sirius Blant, «Вижу землю» и другие в новом выпуск программы «Ледокол»

Чубыкин, Sirius Blant, «Вижу землю» и другие в новом выпуск программы «Ледокол»

В 110-ом выпуске программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» представлены песни сразу нескольких исполнителей. Это — владивостокские проекты «Вижу землю», Alex Opium и Sirius Blant. А также московский исполнитель ERIN. Кроме того, в выпуске — новый сингл Олега Чубыкина, записанный при участии Евгения Хавтана.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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