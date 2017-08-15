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23-й обзорный выпуск программы «Ледокол»

23-й обзорный выпуск программы «Ледокол»

В 115-ом выпуске программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» подводятся итоги месяца. В этом «рейсе»:

Starcardigan feat. Свидание - Охотник.

Ниматив feat. Osya - Между мной и тобой.

Catchers Groove - Лилия.

Вавла авла - Я иду танцевать.

Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.

Ссылки на программу «Ледокол»:

http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/

https://vk.com/radioledokol

https://soundcloud.com/radioledokol

https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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