23-й обзорный выпуск программы «Ледокол»
В 115-ом выпуске программы «Ледокол» на «Радио России. Приморье» подводятся итоги месяца. В этом «рейсе»:
Starcardigan feat. Свидание - Охотник.
Ниматив feat. Osya - Между мной и тобой.
Catchers Groove - Лилия.
Вавла авла - Я иду танцевать.
Если вы хотите рассказать о себе и своих песнях, ждем писем на электронный адрес: ledokol@vestiprim.com. Все вопросы, предложения отправляйте туда же и на номер WhatsApp «Радио России. Приморье» +7-914-076-47-00.
Ссылки на программу «Ледокол»:
http://vestiprim.ru/radio_programs/icebreaker/
https://soundcloud.com/radioledokol
https://www.mixcloud.com/ЛЕДОКОЛ
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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