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"Непридуманные истории, опалённые войной" - интервью к 75-летию Победы
К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева подготовил особый проект - «Военные письма». Впервые вниманию широкой публики стали доступны фронтовые письма, хранящиеся в фондах музея. Найти их можно на сайте arsenievvp.ru.
Подробности узнал Василий Соколов в телефонном разговоре в эфире «Радио России. Приморье» с Верой Кавецкой — руководителем отдела исследований Музея истории Дальнего востока имени Арсеньева. Куратором проекта «Военные письма».
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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