Фронтовые письма: Особый проект подготовил музей им. В. К. Арсеньева ко Дню Победы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева подготовил особый проект. Впервые для тех, кто хочет хоть как-то понять чем жили, о чем думали и на что надеялись солдаты, будут доступны фронтовые письма, хранящиеся в фондах музея, сообщают «Вести:Приморье». Найти их можно на сайте.

«Великая Отечественная война постепенно уходит в историю. Память о ней переходит из социальной в историческую. Общее чувство, общее бытие, общая беда и общая победа – категории, характеризующие отношение народа, уступают место интересу к индивидуальной жизни людей в военную пору. Непосредственное восприятие войны запечатлело её подлинные отражения в военных письмах. Тех, что писались бойцами и командирами с фронта и госпиталей, и тех, что отправлялись им из тыла или другого фронта. Именно в этих письмах отразилась простая повседневная военная жизнь страны», – отметили сотрудники музея.

Проект «Военные письма/Warletters» ставит целью виртуальное экспонирование музейного собрания военных писем в открытом доступе. Благодаря чему, любой посетитель получит каждую микроисторию, заключенную во фронтовой корреспонденции, в подлинном первоисточнике и сможет создать свою интерпретацию описанных событий, самостоятельно постичь «малые» правды в мозаике масштабной картины большой войны.

Письма в каждом персональном комплексе представлены полностью, без купюр, в том количестве, в каком хранятся в фондах музея. Письма отличает разная степень сохранности и доступности для чтения, т.к. авторы писем обладали различной мерой грамотности и разборчивости почерка; порой использовали слова, ныне ушедшие из лексикона, допускали ненормативную лексику.Поэтому каждое письмо переведено в печатный формат для того, чтобы облегчить чтение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]