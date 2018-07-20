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«Радио России: Приморье»: диалог со слушателями. Стратегия транспортного развития Владивостока

«Радио России: Приморье»: диалог со слушателями. Стратегия транспортного развития Владивостока

Темой этого эфира стала стратегия транспортного развития Владивостока, которую разработают в Дальневосточной столице с привлечением ведущих транспортных институтов и проектных компаний Москвы и Санкт-Петербурга. Иными словами — оптимизируют траспортные потоки в Приморской столице.

А что об этом думают горожане узнаем в записи этого эфира.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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