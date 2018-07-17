«Радио России: Приморье». Изменения в транспортной сети Владивостока за 2020 год. Выскажите свое мнение

Во Владивостоке в этом году разработают стратегию транспортного развития. Работу проводят, в том числе, специалисты ведущих транспортных институтов и проектных компаний Москвы и Санкт-Петербурга.

Как оптимизируется движение для жителей? Что происходит в этом вопросе сейчас, и какой бы жители хотели видеть транспортную сеть города?

Поговорим об этом 1 сентября в эфире «Радио России: Приморье» в 13 часов 10 минут. Подключайтесь и скажите свое мнение.

Наша частота - 102.1FM

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]