Сегодня, 17:55
«Радио России: Приморье». Изменения в транспортной сети Владивостока за 2020 год. Выскажите свое мнение
Во Владивостоке в этом году разработают стратегию транспортного развития. Работу проводят, в том числе, специалисты ведущих транспортных институтов и проектных компаний Москвы и Санкт-Петербурга.
Как оптимизируется движение для жителей? Что происходит в этом вопросе сейчас, и какой бы жители хотели видеть транспортную сеть города?
Поговорим об этом 1 сентября в эфире «Радио России: Приморье» в 13 часов 10 минут. Подключайтесь и скажите свое мнение.
Наша частота - 102.1FM
Номер прямого эфира 226-00-88.
Номер whatsapp +7-914-076-47-00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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