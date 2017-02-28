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Презентация нового альбома Олега Чубыкина пройдет в эфире "Радио России. Приморье"

Презентация нового альбома Олега Чубыкина пройдет в эфире "Радио России. Приморье"

25 сентября выходит новый альбом Олега Чубыкина «Сновидения». История записи пластинки растянулась на 12 лет. Релиз включает в себя, в том числе, и уже полюбившиеся на концертах треки «Вечное лето» и «Песня для Джейн».

В пятницу, в день выхода альбома, в эфире «Радио России. Приморье» состоится презентация «Сновидений» с комментариями горячо любимого приморцами Олега Чубыкина.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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