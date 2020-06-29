«Радио России: Приморье»: Разговор со слушателями о питании в школах

Приветствуем телезрителей, и хотим пригласить вас всей радиоредакцией к нам в дневной эфир с 13:10 до 14 часов. Предлагаем к обсуждению тему школьного питания. Есть ли единая логика в этом вопросе для всех образовательных организаций? Как и кому на самом деле должны предоставляться завтраки и обеды. Выполняются ли требования по факту? Хватает ли еды на всех? Вы можете рассказать нам о своем случае или поделиться мнением уже сейчас, написав нам на редакционный whatsapp +7 914-076-47-00.

Обсудим вместе с экспертом все моменты в эфире радио России Приморье сегодня. Начинаем в 13:10

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]