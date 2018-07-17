Качество и цена новостроя в Приморье: плюсы и минусы

В среду, в прямом эфире «Радио России: Приморье» с 13:10 до 14 часов мы предлагаем вам рассказать о проблемах, появляющихся после покупки такой жилплощади. С какими случаями сталкивались вы? Кроме того, как выбрать новую квартиру в соотношении цены-качества, расскажите свой опыт или поделитесь им с теми, кто сейчас собирается приобрести жилье в новострое. Уже сейчас вы можете писать на редакционный whatsapp свои личные истории, номер мессенджера +7 914 076 47 00, Подключайтесь к обсуждению на радио России Приморье в эту среду, начинаем в 13:10.

Частоты

Владивосток - 102,1 FM

Уссурийск – 106,0 FM,

Находка – 101,4 FM

Кавалерово — 102,6 FM

Ольга — 104,4 FM

Проводное радио

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]