В Приморье состоялся ежегодный турнир сильнейших подводных охотников
В акватории Хасанского района состоялся ежегодный турнир сильнейших подводных охотников. За добычей спортсменам приходилось нырять на глубину в 25 метров. На этих соревнованиях одному из участников удалось загарпунить не только привычных окуня, терпуха и лакедру. Среди его трофеев оказалась рыба, которая еще ни разу не попадала в прицел приморских подводных охотников. Подробности смотрите в специальном репортаже.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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