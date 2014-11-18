Приморцы получат новые номерные знаки, подходящие для японских автомобилей. Видеорепортаж Сергея Станчика.
В России с нового года изменятся стандарты изготовления номерных знаков на автомобили и мотоциклы. Теперь можно будет получить табличку тех размеров, которые подойдут любому транспортному средству. Подробнее о нововведениях и о тех проблемах , которые могут возникнуть — расскажет Сергей Станчик.
На изготовление одного такого номера уходит не более пяти минут - проштамповать заготовку, нанести краску на символы, и уже можно крепить к автомобилю. В мастерской регистрационных знаков работают по единым стандартам. Но уже присматриваются к нововведениям.
Вадим Васильев, генеральный директор компании по изготовлению дубликатов госномеров: "Это примерный размер, который будет по новому ГОСТу. Вот мы можем сравнить их по размерам. Мы видим, что один значительно короче."
Привычные гос.номера из обихода не уйдут. Просто теперь в специализированных компаниях, по желанию, можно будет заказать табличку под ваше транспортное средство.
Никита Муравьев, юрист: "Для нас, дальневосточников, это несомненно положительный момент. Потому-что этим ГОСТом разработаны новые размеры, типы знаков, которые можно будет размещать на автомобили зарубежного производства."
Необходимость в изменениях ГОСТа назрела давно. Во Владивостоке это особенно заметно после очередного ливня. Вот что горожане регулярно находят на затопленных дорогах: российские номера легко отрываются от японских автомобилей. Таблички попросту не подходят по размеру. Да и прикрепить их с помощью шурупов раньше было запрещено.
Никита Муравьев, юрист: "В новом ГОСТе такого уже не будет. Можно будет сверлить любые отверстия главное, чтобы они не закрывали символов на знаке, как цифровых, так и буквенных."
Планируется, что изменения вступят в силу с нового года. Но предприниматели, занимающиеся изготовлением гос/номеров, считают, что нужно больше времени. Ведь им придется не только перенастраивать оборудование. Необходимо также получить официальное разрешение на выдачу новых знаков.
Вадим Васильев, генеральный директор компании по изготовлению дубликатов госномеров: "Самое интересное — это сертификация! Она занимает не менее полугода! Она включает себя изготовление образцов, технические испытания на адгезию, светоотражающие свойства. Есть ряд ГОСТов , которые регламентируют требования по шрифтам, толщине, светоотражению."
Еще одно новшество, которое ожидает автовладельцев. Теперь ГИБДД будет присваивать только номер. То есть именно буквы и цифры. А вот саму металлическую табличку нужно будет получить самостоятельно, в одном из диллерских центров.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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