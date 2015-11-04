Задержанную в Приморье партию дериватов на 86,5 млн руб. собирали по всей стране

Задержанную в Приморье партию контрабандных трепанга, бивней моржей, клыков и когтей диких зверей и других дериватов (частей животных) на сумму более 86,5 млн рублей собирали по всей стране. Такое мнение высказал директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев.

"Задержаний таких больших партий давно не было, это говорит о том, что контрабанда редких видов животных существует и продолжает оставаться одной из серьёзных угроз. По составу задержанного ясно, что части тел животных и дериваты собирали по всей стране. <...> Касаемо зубов тигра, то они принадлежат особям, погибшим сравнительно давно, видимо, остались у кого-то и их в общей "куче" решили переправить. Мы все же надеемся, что следствию удастся установить, при каких обстоятельствах были убиты эти тигры, и кто в этом виновен", - привела пресс-служба центра слова Арамилева.

Ранее ТАСС сообщал, что обнаруженная во второй декаде декабря 2016 года партия контрабандных дериватов стала одной из самых крупных в регионе, ее выявили пограничники в пункте пропуска "Полтавка". В тайнике в контейнере грузовика, в частности, было обнаружено более 700 килограммов (более 335 тысяч особей) сушеного трепанга, свыше 1 тысячи рогов краснокнижного сайгака, 240 бивней моржей, около 300 клыков и более 100 когтей различных диких зверей, порядка 40 желчных пузырей животных и свыше 1 килограмма пантов. Специалисты оценили обнаруженный груз в более чем 86,5 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

Подобную по объемам партию пограничники задержали в 2007 году. Тогда при попытке вывоза в Китай были обнаружены три тигриных шкуры, 531 рог сайгака, 8 лап тигра, 283 лапы медведя, а также кости амурских тигров. Дериваты диких животных пользуются повышенным спросом в восточной медицине и очень востребованы на азиатском рынке.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: ИТАР-ТАСС [ www.tass.ru ]