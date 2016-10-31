Крупную партию дериватов диких животных перехватили приморские пограничники
Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу дериватов диких животных, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.
Задержаны два гражданина Российской Федерации и два иностранца.
Из незаконного оборота изъято более 240 лап медведей, 2 лапы амурского тигра и 2 бивня мамонта.
Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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