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Вчера, 22:35
 

Крупную партию дериватов диких животных перехватили приморские пограничники

Крупную партию дериватов диких животных перехватили приморские пограничники

Фото: sm-news.ru


Пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю пресечена попытка незаконного перемещения через государственную границу дериватов диких животных, — сообщили «Вестям: Приморье» в ведомстве.

Задержаны два гражданина Российской Федерации и два иностранца.

Из незаконного оборота изъято более 240 лап медведей, 2 лапы амурского тигра и 2 бивня мамонта.

Проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

 


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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