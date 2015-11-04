Специалисты: лапы тигра из контрабанды принадлежали одному животному





Экспертиза, проведенная после задержания пограничниками большой партии дериватов, показала, что тигриные лапы принадлежали одному животному, — сообщают «Вести: Приморье» со ссылкой на центр «Амурский тигр».

Накануне "Вести: Приморье" сообщали о том, что из незаконного оборота изъято более 240 лап медведей, две лапы амурского тигра и два бивня мамонта.

Экспертизу дериватов оперативно провели специалисты Центра «Амурский тигр».

«В ходе исследования мы установили, что обе лапы амурского тигра принадлежат одной особи, которая погибла не в этом календарном году. Состав преступления очевиден, и не стоит сомневаться, что будет возбуждено уголовное дело. В ходе расследования предстоит выявить полные обстоятельства преступления и раскрыть все звенья преступной цепочки. Самое главное — установить, где остальные части погибшей особи», — комментирует генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

По словам зоозащитника, бытует мнение, что правоохранительные органы задерживают только малую часть реального траффика между странами.

«Это не так. Борьба с контрабандой ведется эффективно, и преступникам все сложнее перемещать части тел животных через границу. Тем не менее, всегда есть куда стремиться, и мы надеемся, что однажды это явление удастся победить», — отметил Арамилев.

По данным Центра, в отношении иностранных граждан возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов), 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации). Разбирательство продолжается, по его окончании будет принято процессуальное решение.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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