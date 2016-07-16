Подчиняют лед в канун главной декабрьской ночи. В Дальнереченске на центральной площади уже все готово для празднования Нового года. Ледовые скульпторы создали целый ансамбль из фигур, обустроили быстрые горки для детворы и снежные лабиринты. Как украшали один из городов в Приморском крае к празднику?

Она легко подчиняет глыбу льда при температуре -20 и придает замерзшей воде форму главного пернатого героя 2017 года. Лада Глухова — резчик со стажем и создает праздник в Дальнереченске с помощью острой стамески уже не первый год. Толщина «рабочего» материала должна быть не менее сорока сантиметров и без шуги. Это главные условия для того, чтобы твердь «ожила» и приняла форму пусть и не огненного, но почти живого петуха. К слову, автор изваяния, которое вот-вот станет символом, сама родилась в год характерной птицы.

Лада Глухова, преподаватель художественной школы: «Следующий год — год петуха, он разрешит все проблемы, проблемы решатся, все найдут решения, все будут счастливы, я так думаю».

Восемь ледовых фигур и все персонажи русских народных сказок. Площадь Дальнереченска украсят помимо героя 17-го года Баба-Яга, жар-птица, рыба-кит, в общем, в канун главной декабрьской ночи в Дальнереченске наступит атмосфера волшебства, знакомого каждому с детства. Сами горожане признаются, что от птицы с гребешком ждут исключительно поддержки в разного рода начинаниях. Ведь уходящий год обезьяны и его итоги вызвали совершенно разные и порой противоречивые чувства.

- Петух яркий, громогласный, дай бог, что он подымет на что-то хорошее народ. Обезьяна попрыгала, и пусть скачет в Африку.

- Год обезьяны был позитивный, добрый, хороший, надеемся, что год петуха будет такой же. Что ждем? Мира во всем мире, чего еще можно ждать! Чтобы все хорошо было!

Почти завершенные скульптуры при свете огней будто ожили и добавили в жизнь ночного Дальнереченска загадки и волшебства. Скоро мастера доведут их, что называется, до ума. Городская площадь обещает на протяжении новогодних и рождественских каникул стать не только изящным украшением, но и центром праздничных гуляний.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]