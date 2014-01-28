В Находке автомобилист пытался скрыться от полицейских

Неся службу по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Находке, инспекторы ДПС остановили автомашину Тойота Марк 2. При проверке документов на право управления автомашиной полицейские обратили внимание, что от водителя исходит запах алкоголя. Для составления административного материала водителю было предложено пройти в патрульную автомашину. Однако мужчина не выполнил законное требование инспекторов, начал движение и попытался скрыться. Сотрудники полиции организовали преследование автомобиля. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по г.Находке.

Автомашина Тойота Марк 2 была обнаружена сотрудниками полиции в районе улицы Дальняя без водителя. В ходе оперативно-разыскных мероприятий правонарушитель был задержан по месту жительства.

28-летний житель Находки доставлен в отдел полиции, где в отношении него составлены административные материалы по ч. 2 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (отказ от прохождения медицинского освидетельствования), по ч.2 ст. 12.25 КоАП РФ (невыполнения законного требования сотрудников полиции об остановке) и по ст. 12.3 КоАП РФ (отсутствие водительского удостоверения).

Проводится административное расследование.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]