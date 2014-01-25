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Вчера, 22:43
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Во Владивостоке установили памятник Сталину(фото)

Во Владивостоке установили памятник Сталину(фото)

Памятник одному из лидеров СССР - Иосифу Сталину появился во Владивостоке . Мемориал открыли без всякой помпы в день рождения вождя народов, 21 декабря 2016 года,сообщают "вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.

Инициатором и организатором установки стал владивостокский бизнесмен Юрий Москалев, член партии «Курсом правды и единения». Бюст, отлитый из металла, появился возле штаба партии «Курсом правды и единения», членом которой является Москалев. Установка его прошла без всякой помпы и торжественности в день рождения вождя народов, 21 декабря 2016 года.

«Недавно во Владивостоке установили памятник Николаю II. Этот человек для России сделал больше плохого, чем хорошего. Ввязался в Русско-Японскую войну, которую мы бездарно проиграли. Потом в Первую мировую, которая вообще к нашей стране имела мало отношения. Это в конце концов привело к революции и последующей гражданской войне. А Иосиф Сталин – это великий государственный деятель. Посмотрите, что ему досталось в наследство после управления Ленина и Троцкого, и к чему мы пришли в 1953 году! У нас была сильная экономика, это после Великой Отечественной войны! У нас были стабильно низкие цены, что является признаком качественного управления страной», - поясняет предприниматель Юрий Москалев. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • 123 / Вчера, 23:31
    № 1  
     

    Насчёт времени Ленина товарищ очевидно не в курсе, что в 1918 году была интервенция 14 государств. И страна в это время не то что не развивалась, а тупо отстаивала своё право на существование.

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