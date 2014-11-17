Приверженцы экоархитектуры во Владивостоке решили приручить древнейшие организмы планеты. Видеорепортаж Елены Штылиной
Приморские новаторы решили приручить древнейшие организмы планеты. Во Владивостоке разрабатывают уникальный экологический проект. Его главные участники — микроводоросли, которых взяли на службу архитекторы. Как морские фермы смогут преобразить городские здания?
- Как Золотой Рог почистить? Разместить фотобиореакторы вдоль набережной!
- То есть это вопрос видов микроводорослей...
В Центре морской биологии профессор кафедры градостроительства Павел Казанцев дискутирует не случайно. Сюда его привел профессиональный интерес. Приверженца экологической архитектуры волнуют микроводоросли. Эти мизерные представители планеты вырабатывают кислорода в разы больше, чем леса и джунгли вместе взятые. Вот новатор и задумался, как приручить полезные организмы?
Павел Казанцев, профессор кафедры архитектуры и градостроительства: «Даже в обычное здание можно интегрировать микроводоросли. Есть немецкий опыт, когда микроводоросли размещаются в фотобиореакторах, которые напоминают ставни».
Не менее оригинальные идеи бельгийца Винсента Каллебота вдохновили и молодых архитекторов Владивостока на создание модели города будущего. Огромный мечехвост в бухте Аякс — не просто фантазия, а экологический проект. В его прозрачных опорах настоящие морские фермы микроводорослей.
Микроводоросли — одни из древнейших организмов планеты, которые приспособились к самым сложным условиям существования. Например, термофилы живут в горячих источниках, а креофилы прекрасно чувствуют тебя в порах льда. При этом, питаясь углекислым газом и солнечной энергией, они способны приносить человеку огромную пользу.
Биолог Татьяна Морозова много лет культивирует и изучает мир водорослей. В ее подчинении — десятки видов крошечных подопечных, рассмотреть которых можно только через микроскоп. Их клетки не образуют ткани, зато окрашивают среду с определенный цвет. В будущем красные и желтые приливы смогут украсить фасады зданий, очищать воду и воздух. А встроенные фотобиореакторы будут легко вырабатывать энергию, подтверждают ученые.
Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН: «Обычные растения капризны, им нужна почва и пространство. Все это к микроводорослям не относится. Им нужна какая-то емкость и какой-то свет. В Европе такие фотобиореакторы уже есть на автобанах и они уже перерабатывают угарный газ».
Такие экзотические решения все чаще встречаются в мировом зодчестве. Не использовать природные ресурсы в таком солнечном и ветреном регионе, как Приморье — серьезное упущение, считают ученые. Сила ветра, солнца и морских течений, по мнению экспертов, позволят наполовину перевести Восток России на нетрадиционные источники энергии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
02.12.2016 Ушел из жизни Виктор Александрович Обертас
-
28.09.2016 Во Владивостоке дольщики не могут въехать в новый дом,полностью готовый к сдаче
-
24.08.2015 Приморские школьники приняли участие в экологическом симпозиуме в Японии
-
09.07.2015 В Амурском заливе появились токсичные микроводоросли
-
13.04.2016 Программа "Владивосток: закрытый город"
-
17.11.2014 Во Владивостоке предлагают создать уникальные природный парк с "элементами игры"
Добавить комментарий