Приморские новаторы решили приручить древнейшие организмы планеты. Во Владивостоке разрабатывают уникальный экологический проект. Его главные участники — микроводоросли, которых взяли на службу архитекторы. Как морские фермы смогут преобразить городские здания?

- Как Золотой Рог почистить? Разместить фотобиореакторы вдоль набережной!

- То есть это вопрос видов микроводорослей...

В Центре морской биологии профессор кафедры градостроительства Павел Казанцев дискутирует не случайно. Сюда его привел профессиональный интерес. Приверженца экологической архитектуры волнуют микроводоросли. Эти мизерные представители планеты вырабатывают кислорода в разы больше, чем леса и джунгли вместе взятые. Вот новатор и задумался, как приручить полезные организмы?

Павел Казанцев, профессор кафедры архитектуры и градостроительства: «Даже в обычное здание можно интегрировать микроводоросли. Есть немецкий опыт, когда микроводоросли размещаются в фотобиореакторах, которые напоминают ставни».

Не менее оригинальные идеи бельгийца Винсента Каллебота вдохновили и молодых архитекторов Владивостока на создание модели города будущего. Огромный мечехвост в бухте Аякс — не просто фантазия, а экологический проект. В его прозрачных опорах настоящие морские фермы микроводорослей.

Микроводоросли — одни из древнейших организмов планеты, которые приспособились к самым сложным условиям существования. Например, термофилы живут в горячих источниках, а креофилы прекрасно чувствуют тебя в порах льда. При этом, питаясь углекислым газом и солнечной энергией, они способны приносить человеку огромную пользу.

Биолог Татьяна Морозова много лет культивирует и изучает мир водорослей. В ее подчинении — десятки видов крошечных подопечных, рассмотреть которых можно только через микроскоп. Их клетки не образуют ткани, зато окрашивают среду с определенный цвет. В будущем красные и желтые приливы смогут украсить фасады зданий, очищать воду и воздух. А встроенные фотобиореакторы будут легко вырабатывать энергию, подтверждают ученые.

Сергей Масленников, руководитель Центра аквакультуры прибрежных биоресурсов ННЦМБ ДВО РАН: «Обычные растения капризны, им нужна почва и пространство. Все это к микроводорослям не относится. Им нужна какая-то емкость и какой-то свет. В Европе такие фотобиореакторы уже есть на автобанах и они уже перерабатывают угарный газ».

Такие экзотические решения все чаще встречаются в мировом зодчестве. Не использовать природные ресурсы в таком солнечном и ветреном регионе, как Приморье — серьезное упущение, считают ученые. Сила ветра, солнца и морских течений, по мнению экспертов, позволят наполовину перевести Восток России на нетрадиционные источники энергии.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]